ライトトラックは金曜朝、角馬場からCWコースへ。友道師は「雰囲気は良く、体が変わってきた。春から胸前が広くなり、古馬っぽくなっている」とパワーアップを強調。前走神戸新聞杯で5着に敗れたが京都は2戦2勝。「（3番枠なら）経済コースを通れるし、馬混みも大丈夫。馬場はいいに越したことはない」と期待を込めた。