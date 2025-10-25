楽天からドラフト１位指名を受けた藤原聡大投手（２１）＝花園大＝が２４日、京都市内で三木監督らの指名あいさつを受けた。運命の日から一夜明け、ドラ１の自覚をにじませた。「トータルで結果を残さないと。１０年、２０年と活躍できる選手になりたい」と“長寿”を誓い、来季でプロ２０年目を迎える岸への弟子入りを希望。「どういうケアをしているか聞いてみたい」とベテラン右腕に教えを請い、息の長い選手を目指す。三