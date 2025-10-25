ヤマニンブークリエは今秋、かなり力をつけてラスト1冠に挑む。金曜朝は角馬場から坂路で体をほぐした。松永幹師は「変わりなく来ていて体重も増えています。一番いい枠に入ったし、もし馬場が悪くなってもやれると思ってます」と穏やかな表情で語った。スタミナがある血統背景で上昇度を見れば一発があっても不思議ではない。