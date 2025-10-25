ジョバンニは金曜朝、角馬場から坂路で体を動かした。杉山晴師は「今朝も落ち着きがあって変わらず、いい雰囲気を保っています」とうなずく。3枠5番については「ジョッキー（松山）は偶数がベストだけど（道中は）内めで運びたいので、いい枠と言ってくれた。前哨戦の内容が良かったし、上積みも見込めるので」と期待を寄せた。