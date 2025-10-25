「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・第２日」（２４日、マスターズＧＣ＝パー７２）３アンダー、１０位からスタートした岩井明愛（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝が５バーディー、ボギーなしの６７で回って通算８アンダーとし２位に浮上。首位は２日続けて６６とスコアをまとめ、通算１２アンダーとした佐久間朱莉。岩井明と同スコアに新人の中村心らが並んだ。渋野日向子は７２と伸ばせず、通算１アンダー、２９位