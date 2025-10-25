「ＳＶリーグ男子、大阪Ｂ３−１サントリー」（２４日、ジーライオンアリーナ神戸）２季目を迎えたバレーボール大同生命ＳＶリーグの男子がジーライオンアリーナ神戸で開幕し、初代王者のサントリーは１−３で昨季レギュラーシーズン１位の大阪Ｂに敗れた。新主将の高橋藍（２４）を中心に第１セットを２５−２３で奪ったが、そこから３セット連続で失った。今シーズンは１０チームがリーグ戦で各４４試合を戦い、６位までがプ