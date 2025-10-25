ミラージュナイトは開門直後の坂路を力強く駆け上がり、4F63秒8を刻んだ。瀧川厩務員は「追い切った後に気が乗ってきた感じ。（木曜発表の体重は500キロで）輸送で10キロぐらい減るから（前走から）少しプラスかな」と順調さをアピール。「道悪は問題ない。枠もいいところだし、あとはジョッキーに任せるだけ」と藤岡に託した。