ショウヘイは角馬場からCWコースへ。友道師は「落ち着きがある。いい意味で筋肉も付いてきた」と納得の表情で語る。大谷翔平が所属するドジャースと同じ青色の4枠7番については「ドジャーブルーでいいんじゃないですか」と笑いつつ、「極端な枠ではないので」と歓迎。「長く脚を使えるので、そこを生かせれば」と続けた。