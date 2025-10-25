2頭出し上村厩舎のレクスノヴァスは金曜朝、角馬場から坂路へ。上村師は「今朝は微調整だったが、動きは良かった。具合の良さを感じますよ」と好調をアピールした。木曜発表の体重は前走比2キロ減。「数字は減っているけど、稽古を重ねて中身が良くなってきた。距離はこなせると思うし、道中リズム良く運べば」と思い描いた。