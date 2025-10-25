２４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４７２・５１ドル高の４万７２０７・１２ドルだった。２１日に記録した最高値（４万６９２４・７４ドル）を３日ぶりに更新し、終値として初めて４万７０００ドルを突破した。２４日に発表された米国の９月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率が市場予想を下回った。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が景気下支えのため追加利下げに踏み切るとの観測が強ま