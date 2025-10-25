（資料写真）川崎市川崎区の市議補欠選挙（欠員１）は２６日、投開票される。立候補しているのは届け出順に、共産党公認で政党役員の元職・片柳進氏（４８）、立憲民主党公認で元衆院議員秘書の新人・成田絵麻氏（３５）、社民党公認で政党役員の新人・吉岡太郎氏（２７）、自民党公認で元衆院議員秘書の新人・菅谷英彦氏（４７）、日本維新の会公認で元衆院議員秘書の新人・和合大樹氏（２５）の計５人。川崎市長選への出馬を