主人公のさやか（30）は、流されやすいと自分でも感じていた。ある日、友人の聡子から「自然派」と言われる価値観に基づく批判をうけて悩んでいました。わが子のためを思っての行動もどんどん批判され、さやかは疲弊していきます。『自然派押し付けママ友』をごらんください。 いわゆる自然派の思想にハマっていった聡子の批判はエスカレート。予防接種は「毒を打ち込む」、肉は「死骸」、牛乳は「牛の子どもの母乳」と強