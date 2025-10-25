俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが、友人とのプライベートショットを公開。ピアスの穴を７つ開けていることを明かした。Ｃｏｃｏｍｉは２５日までに自身のインスタグラムを更新。「リハーサル後にちょびっと、高校の同期と久しぶりに会い、お昼とお茶を」と記し、カフェの前での友人とのショットをアップ。「『そんな耳開いてたっけ』と聞かれました。７個開いてます」と、ピア