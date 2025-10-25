◆みやざきフェニックス・リーグ巨人３―７中日（２４日・アイビー）巨人の萩尾匡也外野手（２４）が２４日、激しさを増す外野のレギュラー奪取への決意を示した。みやざきフェニックス・リーグの中日戦（アイビー）に途中出場。６回無死一塁、直球狙いの中で左腕・三浦のチェンジアップに反応して左翼へ２ランを運んだ。巨人はドラフト会議で、中大・皆川を４位指名。走攻守そろう強力なライバルが増え、「（巨人は）良い選手