栗東滞在のエネルジコはCWコースを周回。軽やかな脚さばきで息を整えた。佐藤助手は「軽めのキャンターで気配が良かった。前走から体が締まってきた。乗っていても細い感じはしない」と木曜発表の体重8キロ減も問題なしと強調。初の3000メートル起用。「折り合いに不安はない。ジョッキーに任せます」と菊花賞4勝のルメールに託した。