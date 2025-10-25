ジーティーアダマンは金曜朝、上村師が騎乗して角馬場から坂路へ。上村師は「今朝の息遣いも問題なかったし、休み明けの前走を使って状態は上がっている」と好況を伝える。中山に遠征したここ2走は14、11着に敗れた。「現時点では長距離輸送が合わない感じ。輸送の短い京都はいい。力はあるので巻き返したい」と力を込めた。