マイユニバースは金曜朝、角馬場から坂路を駆け上がった。武幸師は「何も変わることなく順調ですよ」と報告。前走九十九里特別はハナを切って7馬身差の圧勝劇。「古馬を相手にいい形で勝ってくれた」と振り返る。初の3000メートル起用。「スタミナはあるので距離は心配していない。当日のテンションが鍵」とポイントを挙げた。