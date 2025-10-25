ゲルチュタールは金曜朝、角馬場から坂路へ。雄大なフットワークで駆け上がった。杉山晴師は「今朝の動きも良く、いい雰囲気」と順調さをアピール。木曜発表の体重は前走比14キロ増。「前走は少し減っていたので（体を）戻したかったんです。帰厩後は調整しやすかったし、ここまで順調に進められたので楽しみですね」と期待十分だ。