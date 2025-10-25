阪神からドラフト2位で指名された日大・谷端は、指名後初の実戦となった東都大学リーグ2部の専大戦に「3番・二塁」で先発出場したが、降雨のためノーゲームに終わった。昨夜はSNSを中心にお祝いの連絡が300件以上。その中でも、同じ内野手でドラフト同期となった創価大・立石とは、「一緒だね。よろしく」と言葉を交わしたという。「負けないように頑張りたいです」とライバルとの競争を心待ちにした。