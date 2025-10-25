アロンディは8月中京で未勝利を勝ち、前走1勝クラスで連勝。出走抽選を突破し、菊の舞台に間に合わせた。金曜はCWコースへ。武英師は「以前は思うような競馬ができなかったけど、ここ2走はいい競馬。距離も持つと思っている」と静かな闘志を内に秘めながら語った。前走のように馬群で脚をためて間隙（かんげき）を突いていく。