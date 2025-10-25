阪神・藤川監督からキーマンの指名を受けた中野は「今年の集大成だし、チームとしていい形で締めくくれるように、初戦の入りをしっかりとしていければ」と静かに闘志を燃やした。指揮官の思いと同様に「ビジターの勝率は良かったし、チームとして乗り込むという感覚はある」と敵地開幕にも臆するところはなかった。2年ぶりの日本一に向けて、自身の役割に徹する。「多く得点はできないからこそ、細かいところを突き詰めていく」