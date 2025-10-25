シリーズ開幕を前にしても、阪神・近本は自然体で準備を進めた。「どれだけ長くても7試合。今シーズン最後の7試合だから、その中でいい意味で楽しんでいけたら」。オリックスと戦った23年の同シリーズでは7試合で打率・483（29打数14安打）、4打点を残し、MVPを獲得。頂上決戦での心構えは「スイングをするという勇気。まずはしっかり自分のスイングすること」と言葉に力を込めた。