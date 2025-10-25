＜アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権2日目◇24日◇エミレーツGC（アラブ首長国連邦）◇7289ヤード・パー72＞アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権の第2ラウンドが終了。日本勢7人が出場し、全員が決勝進出を果たした。【写真】中野麟太朗のドライバースイング首位と1打差の4位から出た中野麟太朗（早大）は「66」をマークし、トータル11アンダーで首位タイに浮上。ラウンド後のインタビューでは「あと2日間良い位置