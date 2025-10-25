エキサイトバイオは調教後の馬体重が前走比18キロ増の490キロ。金曜朝は角馬場から坂路へ。今野師は「体に張りがバリッと出た。当日、480キロぐらいになると思う」と伝える。前走ラジオNIKKEI賞で重賞初制覇。道悪については「走りのバランスがいいので馬場が悪くてもノメらない。渋って他馬が嫌がるようなら」と語った。