エリキングは金曜朝、坂路でしまいサッと伸ばして1F14秒4をマーク。福永助手は「追い切り後の反動もなく順調」と好況を伝える。前走神戸新聞杯は直線、外から上がり3F最速32秒3で差し切った。「遅い流れで展開が向いたとは言えない中でも差し切る強い内容。距離に関しては上手に対応してくれることを期待します」と話した。