6分の4の抽選を突破したラーシャロームは坂路で最終調整。前進気勢たっぷりの走りで万全をアピールした。奥村武師は「動きは問題ない」と納得。「順調に来られた」とひと安心した。2600メートルで2勝を挙げており、長距離適性は不安なし。京都への輸送についても「たくさん経験しているので大丈夫です」と意に介さなかった。