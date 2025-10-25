レイヤードレッドは抽選を突破し出走にこぎ着けた。父フィエールマンは18年の勝ち馬。父子ともに管理する手塚久師は「この産駒で出られて良かった。（母系も）おばあちゃん（ニシノマリア）から管理している馬だしね」と感慨深げに語った。この日はWコースで調整。「あとは騎手が好きなように乗ってくれれば」と嶋田にエールを送った。