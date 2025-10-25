レッドバンデは坂路で体をほぐした。大竹師は「今日はいつものレース前より我慢が利いている。競馬があるということを分かっている雰囲気です」と愛馬の様子に満足げ。大外枠になったが「最近は外枠も勝っているので問題ない。出たなりの競馬になると思う。あとはジョッキーに任せます」と美浦の若武者、佐々木に全権委任した。