過去10年で傾向を探る。☆ステップ神戸新聞杯組【4・3・4・52】、セントライト記念組【4・3・2・35】が好成績。他では日本海S、ラジオNIKKEI賞から1頭ずつ勝ち馬が出ている。☆前走着順1着は【5・3・6・49】、2着は【3・3・3・14】、3着は【1・3・0・16】と前走好走馬を素直に信頼していい。前走4着以下から本番で連対した馬は2頭のみ。☆距離実績勝ち馬10頭のうち8頭が2000メートル以上の距離で勝ち星があった。