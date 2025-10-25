阪神左投手は鷹の左打者に要注意！２０１４年以来、１１年ぶりの対決となる阪神とソフトバンクの日本シリーズが２５日に開幕する。今季の鷹打線は、柳田悠岐外野手（３７）や今季打率・３０４で首位打者の牧原大成内野手（３３）ら左の好打者ぞろい。しかも、左右投手別成績では左投手を“カモ”にするバッターが並んでおり、阪神左腕投手陣へデイリースポーツ評論家・中田良弘氏（６６）は封じる手だてとして“インコース攻め”