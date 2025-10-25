巨人にドラフト１位指名された鷲宮製作所・竹丸和幸投手（２３）が２４日、都内の鷲宮製作所本社で指名あいさつを受けた。同じ左腕でエースを務めた内海投手コーチにローテ投手の心構えの伝授を熱望。「１０年間、１軍で活躍することが目標」と長くプロで活躍することを誓った。吉村本部長から阿部監督の直筆サインが入ったドラフト会場のＩＤを贈られると「とてもうれしい」と話した。