２５日の日本シリーズ第１戦・ソフトバンク戦（ペイペイ）に先発する阪神の村上頌樹投手（２７）は２４日、“３度目の開幕投手”としての覚悟を示した。「他にいい投手がいる中で選んでもらえたので、しっかり勝ちに導ける投球をしたい」。シーズンでもＣＳでも先陣を任された男は、やる気に満ちあふれていた。ソフトバンクには交流戦で８回１失点と好投した。ただ、その時は柳田も近藤も山川もいなかった。「戦った選手も対戦