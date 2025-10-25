「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は２５日にみずほペイペイドームで開幕する。阪神・藤川球児監督（４５）は２４日、同球場で会見に出席し、レギュラーシーズン勝率・６３８を誇ったビジターでの戦いに自信を見せた。日本シリーズのキーマンには近本、中野、森下、佐藤輝、大山を指名。１〜５番に座る不動のレギュラー５人を中心に、２年ぶりの日本一をつかみ取る。プレーボールの瞬間が待ちきれない。会見中、藤川監督は柔和