NY金先物12月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4137.80（-7.80-0.19%） 金１２月限は反落。今月にかけて過去最高値を連日で更新した反動から利益確定の動きが根強かった。ただ、９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が鈍化し、来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）における追加利下げがほぼ確実であると見られていることは下値を支えた。 MINKABU PRESS