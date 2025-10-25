◆東都大学野球秋季リーグ戦最終週最終日▽東洋大２―０中大（２４日・神宮）巨人からドラフト４位指名を受けた中大の皆川岳飛（みなかわ・がくと）外野手（２２）が２４日、東都大学リーグの東洋大戦で、史上２５人目となるリーグ通算１００安打を達成した。「１番・右翼」で先発出場。初回先頭で右中間へ二塁打を放つと、５回２死で投手強襲の内野安打で記録に到達した。指名翌日の大学ラストゲームで成し遂げる勝負強さを発