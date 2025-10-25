※経済指標 ＊米消費者物価指数（CPI）（9月）21:30 結果0.3％ 予想0.4％前回0.4％（前月比） 結果3.0％ 予想3.1％前回2.9％（前年比） 結果0.2％ 予想0.3％前回0.3％（コア・前月比） 結果3.0％ 予想3.1％前回3.1％（コア・前年比） ＊米製造業PMI（10月・速報）22:45 結果52.2 予想52.0前回52.0 ＊米非製造業PMI（10月・速報）22:45 結果55.2 予想53.5前回5