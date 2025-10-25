巨人から２３日のドラフト会議で単独１位指名を受けた鷺宮製作所・竹丸和幸投手（２３）が２４日、東京・新宿区内の同本社で吉村禎章編成本部長（６２）らから指名あいさつを受け、巨人の新左腕エースを目指すことを誓った。＊＊＊竹丸は勝負所で三振が取れる投手だ。左投手は右打者の内角にクロスファイアが有効とされるが、外角でも勝負できる球威、コントロール、球種があるのが大きい。基本は直球とチェンジアップだ