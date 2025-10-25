落ち着いた口調にも、闘志がみなぎっていた。阪神の森下翔太外野手（２５）が２４日、２５日の日本シリーズ初戦で対戦するソフトバンク・有原を撃破することを誓った。「あんまり対戦経験がないので、難しいというか、なかなか簡単には打てないと思いますけど。最終的に１点多く勝ってればいい。ヒットだけじゃないので、自分の役割に徹していきたい」相手先発の有原とはプロ入り後、公式戦での対戦はない。今季最多勝を獲得