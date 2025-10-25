ロッテからドラフト１位指名を受けた石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が２４日、群馬県高崎市の同校でサブロー監督（４９）らから指名あいさつを受け、米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手（２３）がロッテ時代に背負っていた背番号１７を希望した。球団は本人の思いを尊重する意向。右腕は将来的な球速１７０キロと最多勝を目標に掲げた。サブロー監督は第一印象を「強心臓」と語り、１年目からの１軍登板に期待を込めた。