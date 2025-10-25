ロッテからドラフト１位指名を受けた石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が２４日、群馬県高崎市の同校でサブロー監督（４９）らから指名あいさつを受けた。以下、主な一問一答。−指名あいさつを終えて。「入団が楽しみになりました」−一番印象に残っている言葉は。「１年目から投げられるように頑張ろう、みたいな感じで声をかけてもらいました」−ロッテで話してみたい選手は。「木村（優人）投手。年齢も近いと思