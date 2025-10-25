京都競馬場がある京都市伏見区の日曜（26日）の予報は雨時々曇で降水確率80％。前日も降雨の可能性があり、菊花賞はパンパンの良馬場で行われることはなさそう。芝は3週使って、コース全周の内柵沿いに傷みが出てきた。瞬発力よりパワーを求められる馬場になる可能性が高い。