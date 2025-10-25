芝クッション値10.0＝やや硬め※金曜午前9時含水率＝芝G前8.3％、4角9.5％ダートG前4.0％、4角4.6％※金曜午前10時。芝はコース全周の内柵沿いに傷み。先週までのようなインコース天国ではないだろう。乾いたダートは雨の降り出す時間帯が鍵。基本は大型馬が有利。