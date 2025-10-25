ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（２２）＝法大＝が２４日、川崎市内の同大施設で青木ＧＭ特別補佐らから指名あいさつを受けた。ライバルとして阪神の同１位・立石の名前を出し「プロに入ってからは、必ず立石だけには負けない」と闘争心を燃やした。大学入学前に「大学生で世代ナンバーワンの選手になりたい」と目標を掲げたが、「結果的にはそこまでいけなかった」と悔しげだ。今秋ドラフトで目玉選手となった立石