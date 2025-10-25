芝クッション値9.5＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前12.9％、4角12.0％ダートG前5.9％、4角6.7％※金曜午前8時30分。芝は3〜4角、向正面、正面直線の内柵沿いに軽微な傷みが出てきた。差し傾向が強まる可能性は高い。ダートは降雨次第だが、基本的にはフラットな馬場。