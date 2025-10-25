芝クッション値9.4＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前12.5％、4角10.6％ダートG前4.7％、4角4.6％※金曜午前10時30分。芝は内回り3角内側に傷み。全周内柵沿いにも若干の傷みあるが、おおむね良好。展開次第で差しも決まる。ダートは先行馬有利に変わりはない。