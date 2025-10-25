ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯ（４０）がテレビ朝日系ドラマ「仮面の忍者赤影」（２６日スタート。日曜、深夜０・１０）に織田信長役で出演することが２４日、分かった。このほど、主演のＥＸＩＬＥ／ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ兼任・佐藤大樹（３０）、ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・木村慧人（２６）らと都内で取材に応じた。映画「３人の信長」（１９年）以来２度目の信長役で、その時以来６年ぶりの俳優活動。ＴＡＫＡＨＩＲＯは「織