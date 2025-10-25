10月26日（日）スタート、横山光輝が手がけた忍者漫画を実写化した伝説の特撮時代劇（1967年）が三池崇史監督×佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって再び実写ドラマ化される『仮面の忍者 赤影』。赤影役の佐藤をはじめ、赤影とともに“影”で暗躍するバディ・青影に扮するFANTASTICSの木村慧人、赤影と青影の良き兄貴分・白影を演じる加藤諒が登場して囲み取材会を実施。さらに、これまでベールに包まれていた天下人・織田信長役