田中碧が所属するリーズのダニエル・ファルケ監督は、アントン・シュタッハが指とろっ骨の負傷を抱えながらプレーしてきたことを明かした。これを受け、専門サイト『MOT Leeds News』は10月23日、田中がスタメンに返り咲くことなく、指揮官がシュタッハの起用を続けたことを疑問視している。昨季、田中はクラブのMVPに輝く活躍で、チャンピオンシップ（イングランド２部）優勝とプレミアリーグ昇格に大きく貢献。今季も開幕