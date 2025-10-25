【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『仮面の忍者 赤影』（10月26日放送スタート）の囲み取材会が行われた。 ■織田信長役は、EXILE TAKAHIROに決定！ 囲み取材会には、赤影役の佐藤をはじめ、赤影とともに“影”で暗躍するバディ・青影に扮するFANTASTICSの木村慧人、赤影と青影の良き兄貴分・白影を演じる加藤諒が登場。 そしてなんと、これまでベ