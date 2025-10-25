◇東都大学野球・最終週最終日亜大0―3青学大（2025年10月24日神宮）亜大は8安打しながら零敗。広島からドラフト2位で指名された斉藤は登板がなく、試合後に指名あいさつに訪れた新井監督と初対面した。「（今年の大学生投手では）一番評価していた。チームを背負って投げることができる黒田（博樹）さんのような投手になってもらいたい」と日米通算203勝を挙げたレジェンド級の期待を寄せられ、「黒田さんみたいな上